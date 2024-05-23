Продюсер назвал главные хиты Ольги Бузовой

Продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев назвал главные хиты российской певицы Ольги Бузовой. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Бабичева, самыми успешными композициями Бузовой стали «Мало половин» рэпера ST, и «Танцуй под Бузову».

«Возникает вопрос, почему ST сам себе такой хит не напишет. Понятно, что Бузова в своих каких-то там фантазиях уже вообще давно круче Фредди Меркьюри, круче Beatles и вообще записала свое имя уже в истории мировой музыки», — пошутил критик.

Недавнее исполнение Бузовой под фонограмму рок-хита «Show Must Go On» развеселило Бабичева.

«Ну это все как-то очень дешево и похабненько смотрится, честно говоря. У шоу-бизнеса большие проблемы, если главная артистка на этой эстраде — Ольга Бузова», — заключил он.

Накануне Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с бывшим парнем, предпринимателем Тимофеем Майоровым и публично поздравила его с днем рождения.

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