Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер назвал главные хиты Ольги Бузовой

Критик Бабичев: «Мало половин» — главный хит Ольги Бузовой

close
100%
«Бузова»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Бузова»

Продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев назвал главные хиты российской певицы Ольги Бузовой. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Бабичева, самыми успешными композициями Бузовой стали «Мало половин» рэпера ST, и «Танцуй под Бузову».

«Возникает вопрос, почему ST сам себе такой хит не напишет. Понятно, что Бузова в своих каких-то там фантазиях уже вообще давно круче Фредди Меркьюри, круче Beatles и вообще записала свое имя уже в истории мировой музыки», — пошутил критик.

Недавнее исполнение Бузовой под фонограмму рок-хита «Show Must Go On» развеселило Бабичева.

«Ну это все как-то очень дешево и похабненько смотрится, честно говоря. У шоу-бизнеса большие проблемы, если главная артистка на этой эстраде — Ольга Бузова», — заключил он.

Накануне Бузова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с бывшим парнем, предпринимателем Тимофеем Майоровым и публично поздравила его с днем рождения.

Ранее актера Сергея Бурунова заметили на публике с новой девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами