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В Таиланде трое грибников отправились в лес и нашли там загадочную скульптуру

Goodnewsnetwork: грибники из Таиланда нашли в лесу скульптуру матери Будды VI века

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Thailand's Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

В Таиланде трое мужчин отправились в лес за грибами и нашли там загадочную каменную скульптуру, пишет Good News Network.

Как сообщают местные СМИ, трое мужчин из тайской деревни пошли в лес за грибами, когда наткнулись на статую, припорошенную листьями. По словам Прамула Конгкратока, одного из грибников, он довольно долго живет в этих краях, но не подозревал, что в лесной чаще может скрываться такой сюрприз.

«Это благословение», — уверен мужчина.

После этого Конгкратока позвонил в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда и сообщил о находке специалистам. Эксперты, осмотрев статую, пришли к выводу, что это статуя матери Будды, и она могла быть изготовлена в VI веке во время расцвета королевства Дваравати, которое располагалось недалеко от границы с Камбоджей.

Ранее во Франции нашли загадочную древнюю постройку уникальной формы.

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