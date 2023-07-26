В ФСБ заявили об обнаружении в Подмосковье управляемой украинцами нарколаборатории

Федеральная служба безопасности России пресекла в подмосковном городе Шатура работу подпольной лаборатории по производству крупных партий синтетических наркотиков, которой управляли с территории Украины. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным правоохранителей, что на территории Московской области через интернет был организован сбыт больших партий наркотических средств для интернет-магазина, администраторами которого являются уроженцы Украины.

Силовики обнаружили в лаборатории запрещенный N-метилэфедрон (a-PVP) общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере. По данной статье злоумышленникам может грозить пожизненное заключение. Следствие продолжается.

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