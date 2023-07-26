Пассажир совершил самоубийство на борту турецкого самолета

Пассажир, летевший самолетом авиакомпании Turkish Airlines, совершил самоубийство прямо на борту воздушного судна, сообщает ТАСС, ссылаясь на страницу перевозчика в сети Twitter.

По имеющейся информации, инцидент произошел во время перелета из Стамбула в Марракеш. Один из пассажиров вскоре после взлета зашел в туалет самолета и не выходил оттуда в течение длительного времени. После того как дверь была взломана, бортпроводники обнаружили, что пассажир покончил с собой. Его не удалось реанимировать даже врачу, летевшему этим же бортом.

После случившегося самолет совершил экстренную посадку в Алжире, где смерть пассажира была официально задокументирована местными властями. После проведения всех необходимых процедур лайнер продолжил полет в Марокко. Авиакомпания начала проверку происшедшего.

Ранее сообщалось, что в Греции потерпел крушение пожарный самолет, принимавший участие в тушении крупного лесного пожара на острове Эвбея. В результате катастрофы погибли оба пилота. В связи с гибелью летчиков в вооруженных силах страны был объявлен трехдневный траур.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.