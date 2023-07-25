Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США попал в аварию

Fox News: кандидат в президенты от республиканцев Десантис попал в аварию

close
100%
Lynne Sladky/AP

Пресс-секретарь кандидата в президенты США от Республиканской партии и губернатора Флориды Рона Десантиса Брайан Гриффин заявил, что политик попал в автомобильную аварию в штате Теннесси. Об этом сообщает Fox News.

«Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на мероприятие в Чаттануге (...). Он и его команда не пострадали», — сказал Гриффин.

До этого чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на видео сообщила, что попала в автомобильную аварию.

Также стало известно, что министр юстиции и регионального развития Новой Зеландии Кири Аллан после совершенной ей пьяной аварии подала в отставку. Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что Аллан попала в аварию в воскресенье в новозеландской столице Веллингтоне, после чего была задержана и доставлена в полицейский участок. Министра отпустили спустя четыре часа, обвинив ее в вождении в нетрезвом виде и в оказании сопротивления полиции при задержании.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях