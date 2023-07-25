Кандидат в президенты США попал в аварию

Пресс-секретарь кандидата в президенты США от Республиканской партии и губернатора Флориды Рона Десантиса Брайан Гриффин заявил, что политик попал в автомобильную аварию в штате Теннесси. Об этом сообщает Fox News.

«Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на мероприятие в Чаттануге (...). Он и его команда не пострадали», — сказал Гриффин.

До этого чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева на видео сообщила, что попала в автомобильную аварию.

Также стало известно, что министр юстиции и регионального развития Новой Зеландии Кири Аллан после совершенной ей пьяной аварии подала в отставку. Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что Аллан попала в аварию в воскресенье в новозеландской столице Веллингтоне, после чего была задержана и доставлена в полицейский участок. Министра отпустили спустя четыре часа, обвинив ее в вождении в нетрезвом виде и в оказании сопротивления полиции при задержании.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.