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Крушение пожарного самолета в Греции попало на видео

Падение канадского пожарного самолета в Греции попало на видео

Падение канадского пожарного самолета в Греции попало на видео, сообщает издание Eretikos.

Самолет Canadair упал во время тушения крупного пожара в городе Каристос на острове Эвбей. Известно, что самолет сейчас горит и находится в труднодоступном месте.

На кадрах видно, что в ходе снижения над местом возгорания, двухмоторный самолет, вероятно, столкнулся крылом с деревом и потерял один из элеронов — эта деталь позволяет самолету менять направление вокруг продольной оси. После столкновения, самолет в крутом вираже скрылся из вида — после чего произошел взрыв.

Ранее бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо повиниться и просить Россию прислать самолеты.

До этого президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну заявил, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара на острове.

Ранее остров Родос в Греции охватил природный пожар.

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