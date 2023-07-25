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В Донецке загорелась крыша спортивного комплекса «Олимпийский»

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о возгорании крыши спортивного комплекса «Олимпийский»

Глава города Донецк Алексей Кулемзин заявил, что крыша спортивного комплекса «Олимпийский» загорелась вследствие обстрела Киевского района со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом мэр Донецка написал в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК «Олимпийский», — сообщил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка сгорел склад на комбинате после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно информации агентства, в общей сложности зафиксировано восемь прилетов. Уточняется, что также получили повреждения частные дома, грузовые машины.

До этого Кулемзин заявил, что женщина погибла во время обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. «В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения», — говорится в сообщении.

Украинские военные за прошедшую ночью обстреляли Костогрызово и другие населенные пункты Херсонской области, при этом выпустив почти 40 снарядов из ствольной артиллерии. По информации экстренных служб региона, удары осуществлялись Вооруженными силами Украины из ствольной артиллерии.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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