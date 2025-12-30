Зеленский вынесет на референдум вопрос о свободной экономзоне в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом оттуда войск. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По его словам, компромисс будет состоять в том, что в Донбассе будет создана свободная экономическая зона, а украинским войскам придется отодвинуться на несколько километров назад.

«Это значит, что России приходится делать небольшие шаги назад на несколько километров… Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде такого референдума — это способ принять или не принять ее», — сказал политик.

Напомним, в плане президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликтна на Украине от Киева требуется вывести войска из оставшейся Донбасса, куда Россия своих сил не вводит, но осуществляет административный контроль.

14 декабря Зеленский также заявлял заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что уйдет из власти после завершения конфликта.