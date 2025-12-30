Российский вратарь вышел на восьмое место по количеству побед в НХЛ

Вратарь «Флориды» Бобровский занял восьмое место в истории по победам в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на чистое восьмое место по количеству побед в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории.

Встреча «Флориды» с «Вашингтон Кэпиталз» состоялась в ночь на 30 декабря в Санрайзе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей Антон Лунделль открыл счет на пятой минуте, Сэм Райнхарт оформил дубль, Брэд Маршанд и Аарон Экблад забили по голу. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

Победа над «Вашингтоном» стала для Бобровского 446-й в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (в 781 матче). Благодаря этому он поднялся на восьмое место в истории лиги по количеству побед среди вратарей, обойдя легенду Терри Савчука (445 побед). Абсолютный рекорд принадлежит Мартину Бродеру — 691 победа.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из России, получивший ее дважды.

