«Уральские авиалинии» нашли «самолет-призрак» из Стамбула

«Уральские авиалинии» опровергли информацию о «самолете-призраке»
Информация о несуществующем рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» из Стамбула в Екатеринбург не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Рейс был в цепочке, задержался ранее из-за непогоды в Сочи, вылет планируется через 30 минут. Информация о том, что рейс «не существует» не соответствует действительности», – заявил источник агентства.

По ее словам, авиакомпания предоставила пассажирам все услуги, предусмотренные российским законодательством.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что «самолет-призрак» с 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. При этом представители «Уральских авиалиний» якобы сообщили пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует. Отправление лайнера до Екатеринбурга переносили трижды.

Позже в авиакомпании сообщили, что причиной задержки рейса стал сильный ветер, из-за которого самолет позже прибыл в Стамбул из Сочи.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты более чем 15 рейсов и прилеты свыше 60. Переносы рейсов на более позднее время привели к образованию крупных очередей на регистрацию. Причины нарушений в расписании пока не разглашаются.

Ранее пассажир отказался лететь и сорвал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву.

