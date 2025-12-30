Автобренд Soueast представит в 2026 году в России новый кроссовер

Новый китайский кроссовер Soueast S06 появится в России в 2026 году

В 2026 году на российском рынке появится новый китайский кроссовер Soueast S06. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

S06 может быть оборудован двумя вариантами бензиновых двигателей. 1,5-литровый турбированный мотор на 156 л.с. работает с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Двигатель 1.6 на 197 л.с. сочетается с «роботом» 7DCT.

В компании Soueast до этого говорили, что новый S06 предложит покупателям яркий динамичный дизайн и интеллектуальные технологии, ориентированные на максимальный комфорт и безопасность для пассажиров.

Кроме того, в Soueast заявили, что в ближайшие пять лет будет расширен модельный ряд бренда в России.

