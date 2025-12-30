Зеленский заявил о желании отдохнуть после завершения конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что после окончания конфликта между Киевом и Москвой хотел бы отдохнуть. Глава государства рассказал о своих планах в ходе интервью для телеканала Fox News.

Журналисты поинтересовались у политика, что он будет делать после урегулирования кризиса и своего ухода с поста президента.

«Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» — сказал Зеленский.

В ходе беседы он подтвердил, что собирается покинуть пост главы государства после завершения боевых действий.

14 декабря Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти. По словам политика, он готов провести президентские выборы при условии, что зарубежные партнеры Киева помогут обеспечить безопасность голосования. Кроме того, украинский лидер поручил депутатам разработать варианты организации выборов на случай, если ситуация потребует их проведения.

24 декабря Зеленский рассказал, что выборы на Украине могли бы состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Ранее Путин заявил, что проживающие в РФ украинцы должны иметь право голоса на выборах.