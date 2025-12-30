Россиянам назвали лучший способ избежать головной боли после новогодней ночи

Встреча Нового года без алкоголя – это лучший способ избежать головной боли, тошноты и прочих симптомов похмелья 1 января. Застолье без спиртного позволит вернуть ощущение настоящего праздника, а также гарантирует нормальное состояние для веселого времяпрепровождения в последующие дни, рассказал в беседе с «Радио 1» психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Если вы откажетесь от спиртного в новогоднюю ночь, то защитите себя от утренней головной боли, слабости и отеков, — отметил специалист. — У вас будет глубокий сон и энергия для активного досуга — подвижных игр, прогулок и катания на лыжах».

Трезвая праздничная ночь позволит начать первый день 2026 года в бодром состоянии, без скачков артериального давления, считает врач. В таком режиме можно активно провести новогодние каникулы, по-настоящему отдохнуть, а затем приступить к работе с новыми силами.

Особенно важно обратить внимание на этот вопрос, если Новый год отмечается в семье, где есть дети, подчеркнул Холдин. Они должны понимать, что алкоголь – не обязательная составляющая праздничного веселья, заключил нарколог.

До этого врач также отмечал, что большинство так называемых средств от похмелья в лучшем случае могут немного облегчить симптомы, а в некоторых ситуациях — наоборот навредить. Он призвал не надеяться на лекарства и БАДы, подчеркнув, что они никак не влияют на основное негативное влияние алкоголя на организм, включая повреждение сердечно-сосудистой системы, печени и мозга, и даже способны усилить это воздействие.

Отметим, что в новогоднюю ночь высок риск отравления неправильными комбинациями алкогольных и безалкогольных напитков. О том, как правильно пить в новогоднюю ночь, чтобы 1 января не проснуться с ужасной головной болью, «Газете.Ru» подробно рассказали наркологи и гастроэнтерологи.

Ранее россиян предупредили об опасных способах борьбы с алкогольным отравлением.