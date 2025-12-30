Размер шрифта
Медведев опроверг прогнозы Запада на крах российской экономики в 2025 году

Медведев: вопреки предсказаниям Запада экономика России не развалилась
Софья Сандурская/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале заявил, что российская экономика, вопреки предсказаниям Запада, в 2025 году не развалилась, а курс рубля укрепился.

«Если говорить серьезно, уходящий год принес много разного, сложного и очень важного. Наша экономика, вопреки западным предсказаниям, не развалилась, а курс рубля укрепился», — заявил он.

По словам Медведева, российская армия продолжает «доблестно громить врага».

Он подчеркнул, что главным результатом 2025 года является то, что «все понимают неизбежность нашей победы».

Заместитель председателя Совбеза заявил, что при комплектовании российских Вооруженных сил (ВС) контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем. Он уточнил, что это будет одним, но не единственным приоритетом.

Ранее Захарова поставила «диагноз» нынешним властям Европы.

