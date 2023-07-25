Бывшим сотрудникам Курского предприятия ОПК вынесли приговор за госизмену

Двух бывших работников Курского предприятия Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приговорили к заключению на срок от 13 до 17 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт регионального суда.

Фигуранты расследования также получили штрафы.

«Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей...», — пояснили в суде.

Как подчеркивается, к лишению свободы приговорили на 13 лет в колонии общего режима приговорили Сидоркину Т. А. Супруга подсудимого получила штраф в 350 тыс. рублей.

13 июня в ЦОС ФСБ сообщили, что два бывших работника оборонного предприятия предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины. Велись следственные действия с целью доказать вину фигурантов.

В мае суд в Москве арестовал уроженку Крыма по подозрению в госизмене.

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