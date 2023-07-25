Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшим сотрудникам Курского предприятия ОПК вынесли приговор за госизмену

Двух экс-работников Курского предприятия ОПК приговорили к заключению по делу о госизмене

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Двух бывших работников Курского предприятия Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приговорили к заключению на срок от 13 до 17 лет лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт регионального суда.

Фигуранты расследования также получили штрафы.

«Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части — в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей...», — пояснили в суде.

Как подчеркивается, к лишению свободы приговорили на 13 лет в колонии общего режима приговорили Сидоркину Т. А. Супруга подсудимого получила штраф в 350 тыс. рублей.

13 июня в ЦОС ФСБ сообщили, что два бывших работника оборонного предприятия предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины. Велись следственные действия с целью доказать вину фигурантов.

В мае суд в Москве арестовал уроженку Крыма по подозрению в госизмене.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях