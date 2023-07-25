В Хабаровском крае у контрабандистов изъяли бивни мамонта стоимостью более 50 млн рублей

Пограничники изъяли из тайника в Хабаровском крае 1,5 тонны бивней мамонта стоимостью более 50 млн рублей, передает ТАСС.

Бивни, упакованные в мешки, были обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения, заявили в ФСБ.

Ранее в Подмосковье задержали двух человек, которые планировали незаконно вывезти из страны почти две тонны краба, 310 лап медведя и скелет тигра.

Контрабандистов задержали при поддержке СОБР Росгвардии, у двух граждан были обнаружены более полутора тонн краба без документов стоимостью свыше 4 млн рублей. Также пограничники нашли у них несколько сотен лап медведей, почти 10 кг пантов марала и скелет животного, предположительно тигра.

Злоумышленники собирались вывезти крупную партию контрабанды в одну из стран Ближнего Востока. Изъятое передано в территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, в отношении задержанных будет принято процессуальное решение.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.