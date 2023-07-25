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Ребенку прищемили половой орган в парке аттракционов

Shot: в Московском парке развлечений ребенок получил травму полового органа

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Haggardous50000/Shutterstock

В парке аттракционов «Остров мечты» в Москве семилетнему мальчику прищемили половой орган креплениями сидений на аттракционе, ребенка пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Школьник с матерью катались на карусели «Полет в тоннеле», перед поездкой инструктор аттракциона крепко пристегнул мальчика к сиденью, сразу после катания ребенку стало плохо, на его брюках выступила кровь.

Пострадавшего госпитализировали, тяжелых последствий травмирования полового органа удалось избежать, мальчик восстанавливается на амбулаторном лечении.

По словам его матери, сотрудник парка слишком грубо пристегивал сына перед запуском аттракциона и мог случайно прищемить половой орган мальчика. Деньги за билеты администрация «Острова мечты» семье вернула, по факту травмирования малолетнего проверку проводит региональный СК.

Ранее в Волгограде девушка получила ожог ягодиц на водных горках.

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