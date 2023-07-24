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В Челябинской области врачи выходили младенца весом менее 700 граммов

В Магнитогорске врачи выходили новорожденного весом менее 700 граммов

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Министерство здравоохранения Челябинской области/VK

Врачи Центра материнства и детства в Магнитогорске выходили ребенка, который родился с критически низким весом, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Как рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных больницы Ольга Чуканова, роды прошли на 24-й неделе беременности. Вес маленького пациента составлял меньше 700 граммов.

«У нас профессиональный коллектив. Когда поступает такой малыш, с первых секунд мы все действуем как единый организм, каждый сотрудник знает, что и как делать, чтобы помочь ребенку. Одна из главных задач отделения – стабилизировать дыхание ребенка, научить его самостоятельно дышать», — объяснила Чуканова.

По словам врача, ежегодно в отделении интенсивной терапии новорожденных и реанимации проходят лечение от 320 до 360 младенцев.

Ранее врачи из Удмуртии спасли младенца с весом 470 граммов.

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