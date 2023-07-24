Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели

Глава центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к 28 июля температура в Москве может подняться до +31°C. Об этом он сообщил газете «Известия».

По его словам, в середине недели циркуляция в атмосфере поменяется, а температура повысится до +23-25°C.

26-27 июля в столице продут сильные дожди. Однако уже 28 июля температура достигнет +31°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье до 25 июля включительно не будет существенных осадков.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве до конца июля сохранится временами дождливая погода, температура воздуха в эти дни не будет превышать +20...+25°C. По его словам, к концу текущей недели в столице будет +19...+24°C. При этом дожди в июле не были затяжными, указал Леус. По его словам, осадки носили локальный и кратковременный характер.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.