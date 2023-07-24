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Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Мэр Москвы Собянин заявил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям, пострадавших нет

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодня, 24 июля, около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По данным правительства столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По данным мэра, все оперативные службы работают на месте.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте в Москве обнаружены осколки беспилотника.

Департамент транспорта столицы сообщает, что после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыто в обе стороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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