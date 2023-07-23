Профсоюзы Украины не планируют бастовать в Британии из-за завода, поставляющего Storm Shadow

Конфедерация свободных профсоюзов Украины (КВПУ) призвала британские власти урегулировать спор с бастующими работниками на объекте минобороны Британии, который поставляет ракеты Storm Shadow и Brimstone на Украину. Об этом сообщает издание Daily Record со ссылкой на письмо председателя конфедерации Михаила Волынца.

По его словам, КВПУ призывают работодателя как можно быстрее решить данную проблему. Он также отметил важность поставок.

Издание подчеркивает, что в следующем месяце работники объекта будут бастовать в течение двух дней.

До этого в начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.