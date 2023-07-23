Работа московского ТЦ, где погибли люди, временно приостановлена

Торговый центр «Времена Года» в Москве был временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, точный срок возобновления работы не называется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на охранника столичного ТЦ.

По словам собеседника агентства, в воскресенье, 23 июля, ТЦ «Времена Года» не будет работать для посетителей.

«Сегодня центр закрыт. Может, завтра, может, послезавтра. Сегодня точно центр закрыт», — подчеркнул сотрудник охранной фирмы.

Известно, что внутри торгового центра было выключено освещение, не работали рекламные табло на фасаде здания.

Рядом с торговой площадью работают полицейские.

Днем 22 июля в этом ТЦ прорвало трубу с горячей водой. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека.

По информации Telegram-канала Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой. Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. В связи с ЧП продолжаются следственные действия.

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