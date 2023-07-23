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Мужчина лишился рук и стопы после укуса блохи

New York Post: американцу ампутировали конечности из-за сыпного тифа после укуса блохи

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FOX26

Житель Техаса несколько недель провел в отделении реанимации после укуса блохи, у мужчины диагностировали сыпной тиф, гангрену и сепсис. Об этом сообщает New York Post.

35-летний Майкл Кольхоф, был доставлен в больницу с жалобами на онемение конечностей и общее недомогание, мужчина предполагал, что у него обычная простуда.

Спустя несколько часов после госпитализации у пациента произошел септический шок, его подключили к аппарату ИВЛ, но состояние стремительно ухудшалось. Более 12 дней медики боролись за жизнь техасца, у него развилась гангрена конечностей, врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки до предплечья и часть стопы.

«Причиной сепсиса и быстрого ухудшения состояния здоровья был сыпной тиф, возникший в результате единственного укуса блохи», — рассказала мать пострадавшего Лин Хардуэй.

Медики сообщили семье, что тип тифа, который перенес Кольхоф, крайне редкое для США заболевание. По данным американского Центра по контролю и профилактике болезней, переносимый блохами сыпной тиф чаще встречается в тропическом и субтропическом климате.

Ранее в Кировской области врачи удалили из щеки пациента 10-сантиметрового паразита.

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