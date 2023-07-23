В Кузбассе нашли тело пропавшего мальчика

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоеме, расположенном недалеко от его дома. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СУСК) по Кемеровской области.

Согласно сообщению ведомства, в настоящее время следователи СК РФ совместно со специалистами осматривают место происшествия.

Уточняется, что в рамках расследования будут назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, которая установит причину смерти ребенка.

До этого сообщалось, что в Кузбассе пропал шестилетний мальчик — следственный комитет возбудил дело. По информации СК РФ, 22 июля 2023 года около 17:00 (13:00 мск) ребенок вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, и не вернулся домой.

Поиски мальчика вели оперативники МВД, сотрудники МЧС, волонтеры и следователи СК.

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