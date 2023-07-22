СК изымает техническую документацию ТЦ «Времена года» в Москве

СК России изымает техническую документацию по ТЦ «Времена года» в Москве, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека, сообщает ТАСС.

Отмечается, что следствие устанавливает ответственных за эксплуатацию и обслуживание здания.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Также появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве.

Отмечается, что у пострадавших обожжены ноги. В здании остаются люди, заблокированные паром и кипятком.

Также сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

Уточняется, что торговый центр обесточили.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.