Силы ПВО пресекли атаку десятков украинских беспилотников в России

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и сбили 66 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальной сводке.

По данным ведомства, противник пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января. Больше всего дронов ликвидировано в Крыму — 14. Кроме того, 13 беспилотников сбито над акваторией Азовского моря, 12 — над акваторией Черного моря, еще 11 — в Краснодарском крае. Шесть БПЛА были обезврежены в Ростовской области, пять сбиты в Орловской области. По два вражеских дрона уничтожено над территориями Курской и Волгоградской областей и один БПЛА — над территорией Брянской области.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал об увеличении числа беспилотников, которые используют украинские военные для атак на российские регионы. По его словам, если в начале 2025 года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая 2025-го их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц. Белоусов подчеркнул, что эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении вражеских атак составляет в среднем 97%.

Ранее на Кубани объявили сразу два вида воздушной опасности.