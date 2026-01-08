Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Силы ПВО пресекли атаку десятков украинских беспилотников в России

Минобороны: над регионами России за ночь сбили 66 беспилотников ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и сбили 66 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальной сводке.

По данным ведомства, противник пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января. Больше всего дронов ликвидировано в Крыму — 14. Кроме того, 13 беспилотников сбито над акваторией Азовского моря, 12 — над акваторией Черного моря, еще 11 — в Краснодарском крае. Шесть БПЛА были обезврежены в Ростовской области, пять сбиты в Орловской области. По два вражеских дрона уничтожено над территориями Курской и Волгоградской областей и один БПЛА — над территорией Брянской области.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал об увеличении числа беспилотников, которые используют украинские военные для атак на российские регионы. По его словам, если в начале 2025 года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая 2025-го их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц. Белоусов подчеркнул, что эффективность российских систем противовоздушной обороны при отражении вражеских атак составляет в среднем 97%.

Ранее на Кубани объявили сразу два вида воздушной опасности.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577105_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+