Россиянам рассказали о последствиях переедания сладкого на праздниках

Чрезмерное потребление сахара в новогодние праздники несет несколько рисков для здоровья, о которых важно помнить. Об этом в беседе с RT заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«При избытке сладкого организм выделяет больше инсулина. Это может вызвать скачки энергии, затем резкое падение сахара и чувство усталости, раздражительности или головокружения», — сказала она.

Врач предупредила, что для людей с предрасположенностью к сахарному диабету или нарушениями обмена веществ это может быть «особенно опасным».

Кроме того, сладкое отрицательно влияет на пищеварительную систему.

«Избыток сахара может вызвать вздутие, расстройство желудка, а у чувствительных людей — диарею. Большое количество сладкого нарушает баланс микробиоты кишечника, это сказывается на иммунитете», — отметила специалист.

Также сладкое увеличивает нагрузку на зубы. Частое употребление шоколада и тортов вызывает кариес и воспаление десен.

Четвертый аспект — долгосрочные последствия для обмена веществ. Переедание сладкого может спровоцировать набор лишнего веса, привести к повышению уровня триглицеридов и холестерина, а также развитию метаболического синдрома.

Врач добавила, что даже за короткий период новогодних праздников чрезмерное употребление сладкого увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу. Лебедева посоветовала умеренность: включать сахар в рацион небольшими порциями, а также не забывать о воде. Кроме того, она призвала после праздников постепенно возвращаться к обычному питанию, чтобы избежать резких перепадов сахара в крови и дискомфорта.

Ранее россиян предупредили, что переедание может привести к травмам желудка.