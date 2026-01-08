Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В аэропорту Сочи возобновили полеты

Ограничения на примем и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи
Shutterstock

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера, принятая в ночь на 8 января, была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Кореняко добавил, что период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Представитель «Росавиации» заверил, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения могут вводиться из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 7 января в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, Республикой Крым и Черным морем.

В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577069_rnd_5",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+