В аэропорту Сочи возобновили полеты

Ограничения на примем и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера, принятая в ночь на 8 января, была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Кореняко добавил, что период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Представитель «Росавиации» заверил, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения могут вводиться из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Вечером 7 января в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской областью, Республикой Крым и Черным морем.

В Краснодарском крае обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.