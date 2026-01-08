В немецкий супермаркет ворвалось стадо овец

Большое стадо овец парализовало работу супермаркета в Баварии. Об этом сообщает мюнхенская газета Abendzeitung.

Группа примерно из 50 животных ворвалась в дискаунтер Penny, расположенный в муниципалитете Бургзинн в округе Нижняя Франкония. Овцы бродили по магазину около 20 минут, загнав одного из покупателей на кассу.

По одной из версий, такое необычное поведение животных объясняется тем, что одна из овец пошла за посетителем, заметив в его кармане лакомство, а все остальное стадо последовало за ней.

3 декабря сообщалось, что в США енот проник в магазин, выпил алкоголь и уснул в туалете. По данным местной службы защиты животных, енот проник в магазин через потолок и «устроил хаос», повредив 14 бутылок на сумму около $250. Когда сотрудник прибыл на место, он обнаружил зверя лежащим без сознания в туалете.

13 ноября стало известно, что в одном из сел Туапсинского района в торговый зал магазина забежала косуля.

Ранее медведь оккупировал гостиницу в Японии.