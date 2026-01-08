Вице-президент США высказался о «жадности» Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News объяснил «жадность» американского лидера Дональда Трампа. По его словам, глава Белого дома ведет себя так, поскольку думает о народе своей страны и отстаивает интересы Соединенных Штатов.

Венс подчеркнул, что США нужен именно такой президент. Политик считает, что именно такого поведения ожидают от американского лидера.

«Он жадно хочет отстаивать интересы Америки <…> Нужен человек, который жаден до (благополучия. — «Газета.Ru») американского народа», — сказал вице-президент.

До этого президент Колумбии Густаво Петро, комментируя обвинения Трампа в свой адрес, заявил, что подобное поведение является отражением «старческого разума». В соцсети Х он отметил, что президент США повесил на него «ярлык преступника», который якобы занимается незаконным оборотом наркотиков. По мнению Петро, избиратели, поддержавшие Дональда Трампа, проголосовали за «жадных людей, поставивших себя выше закона».

5 января в ответ на угрозы Дональда Трампа в том, что Колумбия может быть следующей после Венесуэлы, Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты своей родины.

Ранее в США заявили о когнитивных нарушениях в поведении Трампа.