Беременную учительницу арестовали за растление школьника

В Австралии арестовали 33-летнюю учительницу музыки Наоми Текеа Крейг за растление ученика. Об этом сообщила британская газета

The Mirror.

По версии следствия, преступления совершались в городе Мандура с 2024 по 2025 год. В этот период времени женщина работала в частной школе. Директор подтвердила арест педагога, заявив, что Крейг отстранена от работы, ей запрещено появляться на территории учебного учреждения.

Учительницу обвинили в двух случаях сексуального насилия над ребенком, а также хранении детской порнографии и многочисленных сексуальных контактах с несовершеннолетним.

Уточняется, что обвиняемая замужем. Пара воспитывает сына, а сейчас ждет второго ребенка. Первое слушание по делу преподавателя назначено на 27 января. Крейг грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Канаде арестовали 87-летнюю учительницу Барбару Бакстер по подозрению в совращении учеников. Как сообщается, Бакстер работала в школе в период с 1960-х по 1990-е. Один из пострадавших заявил на нее в полицию лишь в 2022-м. Мужчина рассказал, что подвергался насилию со стороны преподавателя в восьмом классе. Из-за этого он бросил школу в девятом классе, страдал от депрессии и проблем в отношениях.

В 2023 году Бакстер предъявили обвинения. Изначально речь шла о двух пострадавших, однако позже стало известно еще о трех учениках, которых женщина насиловала.

Ранее в США учительница получила условный срок за совращение школьников.