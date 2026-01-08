В Минюсте США рассказали о новых планах после захвата танкера под флагом России

Министерство юстиции США после захвата береговой охраной в Северной Атлантике танкера «Маринера» под российским флагом отслеживает еще несколько судов. Об этом заявила глава ведомства Пэм Бонди в социальной сети X.

Она подчеркнула, что любой человек на любом судне, не подчиняющийся указаниям Береговой охраны США или других федеральных служащих, будет подвергнут преследованию в полном соответствии с американским законодательством.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Бонди заявила, что

правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный танкер «Маринера» притворялся российским.