Такер Карлсон предрек миру новую войну

Решение президента США Дональда Трампа увеличить американский оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн свидетельствует о том, что страна готовится к новой мировой войне. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Накануне Трамп заявил, что военный бюджет страны на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн. По его словам, он пришел к такому выводу после длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами конгресса, министрами и другими политическими представителями.

«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — написал Карлсон.

Журналист предположил, что других причин для увеличения оборонного бюджета Соединенных Штатов нет. По его словам, все признаки указывают на то, что очень скоро в мире начнется «большая война». При этом Карлсон выразил надежду на то, что этого не случится.

Ранее Трамп назвал армию США «самой мощной в мире».