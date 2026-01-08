Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Такер Карлсон предрек миру новую войну

Журналист Карлсон: увеличение бюджета США ведет к новой мировой войне
Amr Alfiky/Reuters

Решение президента США Дональда Трампа увеличить американский оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн свидетельствует о том, что страна готовится к новой мировой войне. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Накануне Трамп заявил, что военный бюджет страны на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн. По его словам, он пришел к такому выводу после длительных и сложных переговоров с сенаторами, членами конгресса, министрами и другими политическими представителями.

«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — написал Карлсон.

Журналист предположил, что других причин для увеличения оборонного бюджета Соединенных Штатов нет. По его словам, все признаки указывают на то, что очень скоро в мире начнется «большая война». При этом Карлсон выразил надежду на то, что этого не случится.

Ранее Трамп назвал армию США «самой мощной в мире».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27577081_rnd_7",
    "video_id": "record::a35517e5-50af-4fdc-888a-4ce5d1614e42"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+