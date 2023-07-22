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В Совфеде назвали виновных в гибели военкора Журавлева в Запорожской области

Косачев назвал Украину и США причастными к гибели военкора Журавлева в Запорожской области

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что гибель корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и ранения других журналистов в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов является ответственностью Украины и США в равной степени.

Сенатор отметил, что этот случай говорит о ложности заявлений Вашингтона и Киева о неприменении оружия против мирного населения.

«Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на Соединенные Штаты», — написал он.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданского автомобиля, следовавшего от города Васильевка в Запорожской области к населенному пункту Владимировка.

Журналиста похоронят на малой родине — в Екатеринбурге.

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