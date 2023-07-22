Девочка спаслась от похитившего ее насильника, тайно показав записку прохожим

Две тысячи километров провез в своей машине 13-летнюю девочку житель Техаса, мужчина похитил школьницу и несколько раз изнасиловал, угрожая пистолетом. Об этом сообщает Fox5.

61-летний Стивен Саблан заметил девочку на парковке в Сан-Антонио, он остановился, открыл дверь машины и под дулом пистолета заставил ребенка сесть к нему в машину. Он пообещал школьнице отвезти ее на круизный лайнер в Калифорнии, по дороге еще несколько набросился на ребенка и изнасиловал.

Несовершеннолетней удалось спастись, когда похититель довез ее до Лонг Бич и пошел в прачечную. Воспользовавшись его отсутствием, школьница написала на листе бумаге слова о помощи и показывала записку, приложив ее к окну в машине. Это заметили прохожие и вызвали полицию.

Мужчину задержали, при обыске в салоне его авто обнаружен пистолет и наручники, ему предъявлено обвинение в похищении и изнасиловании, техасцу может грозить пожизненное заключение.

Ранее третьеклассница смогла убежать от похитившего ее педофила.