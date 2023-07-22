Бывший белгородский вице-губернатор признал вину в получении взятки

Бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину в получении взяток в особо крупном размере, сторона обвинения ходатайствовала о домашнем аресте. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 21 июля, СУСК по Белгородской области уточнял, что Полежаева подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Согласно версии следствия, госслужащий в январе 2022 и 2023 годах получил от директора одной строительной компании две машин в обмен на свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений.

22 июля в Свердловском районом суде Белгорода началось заседание по избрании меры пресечения Полежаеву. Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

После того как Полежаев признал вину в содеянном преступлении, судья удалился с целью принятия решения.

До этого стало известно, что полицейский из Ставрополя обещал закрыть уголовное дело за взятку в 2,5 млн. рублей.

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