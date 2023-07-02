Стало известно, в какие города россияне летали в первом полугодии

В первом полугодии 2023 года мужчины отправлялись в поездки чаще женщин: на них пришлось 52,9% авиабилетов. Большинство россиян, или 79,5%, путешествовали без детей. А наиболее распространенная возрастная группа — от 26 до 40 лет (40,5% пассажиров). Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым востребованным городом оказалась Москва: на столицу в первом полугодии приходится 31,5% от всех заказов. Далее следуют Санкт-Петербург с долей 11,9%, и Сочи, куда летали 6,9% туристов. Также на самолете часто путешествовали в Екатеринбург (доля заказов составила 3,8%), Махачкалу (3,5%), Минеральные Воды (3,4%), Калининград (3,0%), Казань (2,9%), Уфу (2,8%) и Самару (2,5%).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего вырос спрос на перелеты в Самару (+92,3%) и Екатеринбург (+31,1%). Снизилась больше всего доля Санкт-Петербурга — на 4,1%.

Топ популярных зарубежных городов возглавил Ереван — в первой половине года сюда было осуществлено 16,2% заказов. Вторую строчку занял Стамбул с долей 9,4%, а третью — Минск, куда летали 6,8% россиян. Также в списке востребованных направлений оказались Баку (доля заказов — 4,9%), Бишкек (4,8%), Анталья (4,5%), Ош (4,3%), Дубай (4,0%), Душанбе (3,6%) и Ташкент (3,6%).

За год популярность Минска выросла в два раза, доля Антальи увеличилась на 55,2%, а Дубая — на 25,0%. При этом путешественники стали реже летать в Стамбул: его доля снизилась на 20,3%.

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