Путин поручил продумать повышение суммы ипотеки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть возможность увеличения максимальной суммы ипотеки для семей с тремя детьми и более. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

В поручении сказано, что максимальная сумма жилищного кредита будет увеличена во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Планируется, что для жилых помещений площадью более 60 квадратных метров предусмотрена ипотека до 9 млн рублей, а свыше 80 квадратных метров — до 12 млн рублей.

Отмечается, что доклад правительства президент ожидает к 1 сентября 2023 года.

Также Путин поручил упростить въезд в Россию иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая. Президент поручил правительству провести анализ миграционного законодательства для выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов в страну, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности в РФ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».