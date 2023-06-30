В Башкирии рой пчел напал на братьев, у которых из кожи затем извлекли 465 жал

В Башкирии дети сильно пострадали от роя домашних пчел, ужаливших их не менее 465 раз. Об этом рассказала пресс-служба детской больницы Стерлитамака на странице медучреждения во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 26 июня в селе Ахмерово Ишимбайского района республики. Два родных брата без сопровождения родителей вышли на лесную поляну, где на них и напали насекомые. Пострадавшему 8-летнему мальчику удалось сбежать и добраться до дома. Спасшийся ребенок рассказал отцу и дяде, что его старший брат попал под атаку и не смог самостоятельно выбраться. Взрослые отправились на указанное место и помогли потерпевшему, разогнав пчел.

В итоге оба мальчика были доставлены сначала в деревенский медпункт, а затем на машине «скорой» их отправили в Стерлитамак в реанимацию детской больницы. Там врачи удалили с открытых частей тела пациентов около 465 жал. От укусов пострадали руки и ноги, лица, уши, волосистая часть головы и даже стопы.

«Это были не отдельные укусы, а множественные в большом количестве. Конечно, дети должны куда-то ходить, выходить на улицу, но поход в лес должен быть сопровожден взрослыми. Это случайный инцидент. Данное происшествие закончилось благополучно. У подобных случаев могут быть серьезные последствия, так как недавно к нам поступил ребенок с одним укусом в лицо, и его состояние было гораздо хуже из-за признаков анафилактического шока. В нашем случае у мальчиков не проявилось аллергической реакции на пчелиный яд, им повезло и их состояние стабильное — без серьезных клинических симптомов», — прокомментировал случай лечащий врач.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Лечение продолжается, но их жизням уже ничего не угрожает.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в аэропорту Пулково вылет рейсов откладывают из-за нашествия пчел.