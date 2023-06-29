В коммуне под Парижем ввели комендантский час после убийства полицейским подростка

Власти коммуны Кламар, расположенной в 10 км к юго-западу от Парижа, ввели комендантский час до 3 июля, опасаясь беспорядков из-за убийства полицейским в Нантере 17-летнего подростка. Об этом сообщается в Twitter администрации города.

«В связи с насилием, имевшим место прошлой ночью, а также с риском новых нарушений общественного порядка администрация Кламара издает приказ об установлении комендантского часа с 21:00 до 6:00 с четверга, 29 июня, до понедельника, 3 июля», — говорится в заявлении.

До этого полиция задержала 150 человек в результате беспорядков во французском регионе Иль-де-Франс. Протесты начались после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере 27 июня.

По данным властей, он отказался подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов – подросток за рулем проигнорировал требование полицейского остановиться, после чего был застрелен.

Участники беспорядков начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. Против них начали применять слезоточивый газ, водометы и другое нелетальное оружие.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.