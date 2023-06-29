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На Украине оценили последствия гипотетического взрыва на Запорожской АЭС для Киева

Глава Минздрава Украины Ляшко заявил, что последствия взрыва на ЗАЭС не затронут Киев

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Reuters

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что если на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет взрыв, его последствия не затронут Киев. Министра цитирует «РБК-Украина».

«Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать: давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа», — сказал Ляшко.

Он указал, что в случае взрыва жители Украины должны соблюдать рекомендации, которые привязаны к конкретному региону и радиационному мониторингу.

На этой неделе бывший советник ЦРУ США Джеймс Рикардс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут совершить теракт на Запорожской АЭС.

27 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) расположена в Энергодаре Запорожской области, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект перешел под контроль российских Вооруженных сил.

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