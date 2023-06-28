Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белый дом объяснил вмятины на лице Байдена

Администрация президента США объяснила странные следы на лице Байдена

В Белом доме прокомментировали следы на лице президента США Джо Байдена, на которые обращали внимание журналисты, передает НСН.

Корреспондентам сообщили, что отметины на лице появились из-за использования аппарата для борьбы с апноэ - затруднением дыхания во время сна.

Это позволяет улучшить качество ночного отдыха, отметили в Белом доме.

Администрации президента США ранее приходилось говорить, что следы оставила маска от аппарата для вентиляции легких.

Ранее бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News высказывала предположение, что Джо Байден не переживет второй президентский срок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях