Белый дом объяснил вмятины на лице Байдена

В Белом доме прокомментировали следы на лице президента США Джо Байдена, на которые обращали внимание журналисты, передает НСН.

Корреспондентам сообщили, что отметины на лице появились из-за использования аппарата для борьбы с апноэ - затруднением дыхания во время сна.

Это позволяет улучшить качество ночного отдыха, отметили в Белом доме.

Администрации президента США ранее приходилось говорить, что следы оставила маска от аппарата для вентиляции легких.

Ранее бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News высказывала предположение, что Джо Байден не переживет второй президентский срок.