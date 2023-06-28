Потерявшийся в Амурской области 10-летний мальчик нашелся живым

Потерявшийся в Амурской области 10-летний мальчик Анатолий Путилин нашелся живым, сообщается на сайте главка МЧС по региону.

«28 июня 2023 года в труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа найден мальчик. Ребенок доставляется в медицинское учреждение для осмотра», — указано в сообщении.

Отмечается, что мальчика обнаружили с вертолета благодаря красной куртке — до него доехали на вездеходах. Всего в поисках Толи Путилина принимали участие два кинологических расчета поисково-спасательного отряда, операторы беспилотников, а также авиация МЧС — всего 18 единиц техники и 68 человек.

Ранее стало известно, что в Амурской области продолжаются поиски пропавшего в тайге 10-летнего мальчика.

Мальчик отправился в лес вместе с отцом и братом, чтобы поохотиться. В какой-то момент он отошел от брата и отца и потерялся. Они не смогли найти ребенка самостоятельно, после чего отец мальчика обратился в МЧС.