В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранатой жену

Житель Москвы Сергей Умяров, который угрожал взорвать гранатой свою жену, задержан, а женщина находится в безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, жена Умярова рассказала, что мужчина перебрал с алкоголем и хотел внимания.

По ее словам, никакой гранаты у него не было. Мужчину отвезли в отдел полиции, в настоящее время на месте работают кинологи с собакой.

По информации Shot, 43-летний Сергей Умяров ранее угрожал убить мужчину, однако уголовное дело в отношении него было прекращено.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что находится в квартире на Декабристов, у него в руках граната и он готов выдернуть чеку.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области забросил гранату в машину своего должника.