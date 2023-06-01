В Херсонской области заявили о попытках спецслужб Украины выкрасть детей

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Международный день защиты детей украинские военные особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Сальдо, в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушены жилые дома, а среди мирных жителей есть один погибший и ранены несколько человек.

Кроме того, врио губернатора Региона заявил, что украинские спецслужбы предпринимают попытки выкрасть детей из Херсонской области через подставные организации. По словам Сальдо, оперативники уже пресекли «несколько попыток заезжих «волонтерок» оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев».

Как отметил врио губернатора, целью таких попыток является «самая примитивная пропаганда».

«Дети, которых спасли от вывоза в киевский ад, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью, очерняющее их жизнь в России», — написал врио губернатора Херсонской области.

Ранее Сальдо заявлял, что населенные пункты на левом берегу Днепра в регионе ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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