Эксперт ответил на три популярных вопроса граждан о диспансеризации

Диспансеризация является лучшим вариантом для того, чтобы выявить любое заболевание на ранней стадии, когда оно хорошо поддается лечению, рассказал телеканалу «360» кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии Вардан Геворкян. Он ответил на три самых популярных вопроса граждан о диспансеризации.

Первый касается того, какие исследования проводят при данном комплексе обследований. У пациента берут анализ крови, проводят рентгеновское исследование грудной клетки, делают кардиограмму и проводят осмотр специалистов. По словам эксперты, такой комплекс проводят всем россиянам после 40 лет один раз в год.

«На диспансеризацию можно записаться онлайн или просто прийти в поликлинику и получить ту же услугу. Довольно часто мы организовываем выездные диспансеризации: приезжаем на крупные предприятия, где находится большое число людей», — ответил Геворкян на второй популярный запрос граждан.

Также пациенты часто спрашивают, что будет, если пропустить диспансеризацию, добавил врач. По его словам, ответственности за это нет, потому что ее проводят исключительно в интересах населения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах Российской Федерации.