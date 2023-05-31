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Продавец задержан по подозрению в убийстве подростка, который якобы украл 4 бутылки воды

CBS News: владелец магазина убил 14-летнего подростка, заподозрив его в краже воды

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Depositphotos

В США владелец продуктового магазина обвинен в убийстве подростка выстрелом в спину из-за подозрения в краже четырех бутылок воды. Об этом сообщает CBS News.

Полиция Южной Каролины полагает, что к убийству 14-летнего подростка причастен 58-летний владелец магазина на заправочной станции. Правоохранители считают, что продавец ошибочно решил, что школьник взял четыре бутылки воды вечером в воскресенье, 28 мая. По имеющимся данным, подросток выбежал из магазина, повздорив с мужчиной, подозревавшим его в краже. Сначала за ним погнался сын продавца, а затем к погоне присоединился его отец с огнестрельным оружием.

Экспертиза показала, что подросток был ранен в правую нижнюю часть спины. Этот факт был также подтвержден записями с камер видеонаблюдения и показаниями свидетелей. После чего подозреваемого задержали по обвинению в убийстве.

Отмечается, что в прошлом продавец уже пресекал магазинные кражи, но в этот раз полицейские не смогли найти доказательств того, что погибший что-то взял, не заплатив.

После смерти подростка на акцию ночью вышли мародеры, которые напали на магазин и обворовали его. Шериф округа заявил, что не считает это актом поддержки семьи погибшего. Активисты, по его словам, будут арестованы, а к продуктовому поставят дополнительную охрану.

Раннее сообщалось, что адвокат, выступавший за свободное ношение оружия, случайно застрелился в кабинете МРТ.

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