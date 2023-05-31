Перечислены опасные насекомые, которые могут укусить в Московском регионе

Летом в Москве и Подмосковье активизируются летающие и жалящие насекомые. При этом их укусы грозят не только болями, отеками и зудом, но и опасными инфекциями, а также возможностью развития аллергических реакций, способных привести к анафилактическому шоку. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва. Она объяснила, какие насекомые самые опасные и что делать с укусами, чтобы избежать негативных последствий.

По словам эксперта, одними из самых опасных насекомых летом являются оводы и слепни. Эти насекомые очень похожи между собой, но основное отличие состоит в том, что оводы не пьют кровь. Однако и те и другие очень больно кусаются. Но опасность от таких «больших мух» даже не в этом, а в том, что они переносят такие инфекции как листериоз, туляремию, брюшной тиф.

При этом, отметила врач, не заметить укус невозможно. Обычно место после укуса овода или слепня сильно краснеет, отекает и болит. Чтобы избежать заражения, рану стоит обработать антисептическим раствором или протереть спиртовой салфеткой. Чтобы снять отек, можно приложить холодный компресс или лед, облегчить зуд помогают охлаждающие гидрогели на основе ментола и алоэ вера, а также раствор оксида цинка. Если место укуса болит нестерпимо, можно выпить любое безрецептурное обезболивающее, например с ибупрофеном или парацетамолом в составе. Обычно этого достаточно.

«Есть риск и того, что насекомое отложило в рану опасные личинки или заразило человека бактериями, но он невелик. Однако если через пару дней место укуса начинает гноиться, а отек не спадает или усиливается, нужно как можно скорее обратиться к врачу», – предостерегла Александра Филёва.

Опасны в летний период и осы, которые могут жалить несколько раз, снова и снова впрыскивая яд в кожу. Обычно в летнее время их приманивает запах пищи, например ягод или фруктов, поэтому они заползают в пакеты или сумки с продуктами, садятся на посуду с едой и напитками и могут ужалить человека.

«Реакция на токсичный осиный яд индивидуальна: у одних может немного подняться температура и лишь слегка опухает место укуса, у других – развивается тяжелая аллергия вплоть до удушья. Чтобы нейтрализовать и вывести токсичный осиный яд, не стоит отсасывать его из раны, это не поможет. Достаточно просто пить больше теплой воды или чая. Если в коже осталось жало, необходимо немедленно его удалить. Чтобы унять боль и отек, на рану можно приложить холодный компресс, а для облегчения зуда принять антигистаминный препарат. Если симптомы нарастают или человек жалуется на ухудшение самочувствия, следует сразу вызвать скорую помощь», – сообщила врач.

Еще одни опасные насекомые летом – шершни. При этом жалить могут только самки, потому что у самцов жала нет. При этом укус этого насекомого очень болезненный и может обернуться тяжелой аллергической реакцией.

«Укус шершня легко опознать по сильной боли, отеку и жжению. В большинстве случаев это не опасно, хоть и очень больно. Однако примерно у 2% людей такой укус может стать причиной анафилактического шока. Первая помощь при укусе выглядит так: ранку нужно промыть теплой водой с мылом или обработать антисептиком, наложить холодный компресс, чтобы снять отек. Внутрь лучше принять антигистаминное и пить побольше жидкости. Если симптомы усиливаются, человек начинает задыхаться или хрипеть, следует немедленно звонить в скорую», – рекомендовала дерматовенеролог Лаборатории «Гемотест».

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