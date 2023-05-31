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Власти Бали ввели новые запреты для туристов

Губернатор Бали запретил туристам лазать по священным деревьям и носить пластиковые пакеты

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Shutterstock/«Газета.Ru»

Губернатор Бали Вайан Костер издал циркулярное письмо, содержащее 12 рекомендаций и восемь запретов для иностранных туристов на острове, сообщает индонезийский портал Detik.

Постановление губернатора вступит в силу 31 мая 2023 года.

Особое внимание в документе уделено поведению в священных местах. Запрещен вход в огороженную зону священных мест, в том числе общественных и домашних храмов пелинггов, кроме как для молитвы в традиционной балийской одежде, запрещено лазать по священным деревьям и фотографироваться в храмах и священных одеждах в нескромной одежде и без одежды.

Также на Бали туристам запрещено торговать священными предметами и артефактами, наркотиками, использовать пластиковые пакеты, а также загрязнять водоемы и выкидывать мусор в общественных местах и проявлять агрессию и грубить местным чиновникам и гидам.

«Турист на Бали обязан почитать святость храмов, пратимов и священных религиозных символов, уважать обычаи, традиции, искусство и культуру, а также местную мудрость балийцев в проводимых шествиях и обрядах, носить соответствующую одежду при посещении святых мест, туристических достопримечательностей, общественных мест и во время мероприятий на Бали», — предписывает документ.

За нарушение положений циркулярного письма туристы будут подвергаться «строгим мерам в виде санкций или судебного разбирательства в соответствии с действующими в Индонезии законами и правилами».

Ранее сообщалось, что в Индонезии полицейские задержали девушку из Дании, продемонстрировавшую гениталии с мотоцикла.

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