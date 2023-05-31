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В полиции назвали возможную причину убийства главы дагестанского села

МВД: причиной убийства главы села Рубас в Дагестане мог быть конфликт с недвижимостью

Причиной убийства главы дагестанского села Рубас мог стать конфликт из-за недвижимости, заявили представители Министерства внутренних дел по Дагестану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подозреваемый в убийстве [главы села], 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с убитым был серьезный конфликт из-за недвижимости...», — уточнили в правоохранительных органах.

Утверждается, что местный житель и чиновник долгое время не могли разрешить вопрос с недвижимостью.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего.

Установлено, что глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов погиб в среду, 31 мая, в результате полученного огнестрельного ранения. В связи с убийством начаты следственные действия.

29 мая в Дагестане местный житель расстрелял из пистолета собственного отца. Инцидент произошел на улице Комарова в Южно-Сухокумске.

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